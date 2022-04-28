اخبار الخليج – ديار المحرق تعلن عن افتتاح ملاعب البادل في حديقة الديار

أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، عن افتتاح ملاعب خاصة لرياضة البادل في حديقة الديار من قِبل شركة «بادل البحرين»، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 أبريل 2022. وتتولى «بادل البحرين» إدارة هذه الملاعب، وهي تعد أحد أبرز المستأجرين في حديقة الديار وهي كذلك أول علامة تجارية مُسجلة ومختصة بهذه الرياضة ذات الشعبية المتنامية في المملكة.

يبلغ عدد ملاعب البادل في حديقة الديار 7 ملاعب، وقد تم تجهيز 6 منها لاستضافة أربعة لاعبين بالملعب في آن واحد، كما يتوفر ملعب مخصص للمنافسات الفردية بين لاعبين اثنين. وتتميّز ملاعب بادل البحرين في هذه الحديقة بأرضية من الرمال الزرقاء، وهي رمال معالجة ومستخدمة لتوفير ارتداد أفضل للكرة بجانب خاصيتها بتقليص التعرّض للإصابات لدى اللاعبين، وتساهم هذه المزايا بجعل ملاعب «بادل البحرين» في ديار المحرق الأول والأفضل من نوعها على مستوى دول الخليج.

وبإمكان السكان والزوار لمدينة ديار المحرق طلب حجز ملاعب البادل عبر تطبيق «187 Courts» باستخدام أجهزتهم الذكية. وتنقسم على فترتين خلال الأيام العادية، وذلك بدءًا من 8 صباحًا إلى 11 صباحًا، وفي الفترة المسائية من 3 مساءً إلى 12 بمنتصف الليل.

وفي حديثه حول أحدث إضافة إلى حديقة الديار، صرّح المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «يسعدنا جدًا أن نشهد افتتاح ملاعب البادل في حديقة الديار، وذلك لكونها واحدة من الرياضات التي تحظى بشهرة متنامية وإقبال واسع من قِبل محبي الرياضة في البحرين. ويتركز سعينا في شركة ديار المحرق على توفير بيئة مستدامة وتتيح للسكان اتباع نمط حياة صحي، بجانب التشجيع على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في المدينة. وستتواصل جهودنا لاستكمال أهداف رؤية ديار المحرق ولتوفير تجربة متكاملة لكل من الأهالي والزوار، وذلك بوجود المدارس المرموقة والمراكز المجتمعية والصحية وجهات التسوّق وغيرها من المرافق والخدمات التي تلبي جميع متطلبات الحياة العصرية.»

ومن جانبه، قال السيد حذيفة السالمي: «نُشيد بتنوّع الحلول المتاحة لسكان وزوار مدينة ديار المحرق، ونفخر بافتتاح ملاعب لرياضة البادل في حديقة الديار، وذلك بالتماشي مع الالتزام الكبير تجاه صحة ورفاهية المجتمع المحلي ولمواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الرياضة. وسيساهم هذا التعاون بتحقيق أهدافنا المشتركة بما يصب لصالح كلا الجانبين. ولذا، نتطلع قدمًا لنشهد نجاحات أكبر وأوسع من خلال هذه الشراكة المتميزة.»

وسيحظى سكان الديار الراغبين بحجز أي من ملاعب البادل الكائنة في حديقة الديار بأسعار مخفضة عند حجز الملاعب. وباستطاعة الجمهور أيضًا اقتناء مضارب البادل من المتجر الواقع بالقرب من الملاعب، والذي يوفر المستلزمات الرياضية بأرقى الأنواع والمواصفات.

ويُذكر أن حديقة الديار تقع بالقرب من المدخل الرئيسي لديار المحرق، وهي ممتدة على مساحة 32,800 متر مربع وتحتوي على مضمار جري ذو أرضية مطاطية، ومنطقة لممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق وللتنزه، بجانب منطقة لمنافذ المأكولات والمشروبات. وتضم الحديقة أيضًا ملاعب كرة قدم ومنطقة لعب للأطفال بمساحة تبلغ حوالي 400 متر مربع.