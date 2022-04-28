اخبار الخليج – الشيخة مي تستقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم الثلاثاء الموافق 28أبريل 2022 سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين.

ورحّبت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بسعادة السفير، معربة عن تمنّياتها له بالتوفيق والنجاح في مهمامّه الجديدة. وأكدت على أهمية العلاقات الحضارية والثقافية ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مشيدة بالحضور الأميركي الذي يثري على الدوام الحراك الثقافي في المملكة وساهم خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من المنجزات الحضارية المشتركة والمشاريع ما بين هيئة الثقافة والعديد من المؤسسات الثقافية الأميركية.

من جانبه توجه سعادة السفير الأميركي بالشكر إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على العمل المستمر من أجل تقوية العلاقات ما بين البلدين الصديقين، معرباً عن استعداده للعمل والتعاون مع الهيئة بما يساهم في تعزيز العمل الثقافي المشترك وبناء جسور التواصل ما بين الشعبين الأميركي والبحريني.

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