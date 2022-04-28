أمطار على المحافظات الشرقية لمكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الخرمة، والمويه ، ومركز أم الدوم ، وعشيرة بالطائف مصحوبة بزخات من البرد. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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