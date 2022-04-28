“تجارة نجران” تنفذ جولات على وكالات ومعارض بيع السيارات بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات ميدانية على وكالات ومعارض السيارات في المنطقة والمحافظات التابعة، للتأكد من المخزون ومراجعة مبيعاتها من السيارات.

وأوضحت تجارة نجران أن الجولات التفتيشية شملت 73 معرضاً لبيع السيارات، وذلك ضمن الجولات الرقابية والتفتيشية المتواصلة على جميع المعارض المنتشرة بالمنطقة، للتقصي حول ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها ورصد أعداد السيارات الجديدة فيها، ومعرفة مصادرها والتحقق من أعداد السيارات التي تُباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تُباع للمستهلكين مباشرة، إضافة لمراجعة سجلات حجوزات المستهلكين.

وأكد فرع التجارة بنجران مواصلة تنفيذ جولاته الرقابية وتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات والمعارض المخالفة إن وجدت، وإعطاء الأولوية لمتابعة طلبات المستهلكين ومدى تقيد المعارض تسلميهم سيارتهم في المواعيد المحددة لها.