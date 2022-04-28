شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يُسلّم «الصحة اليمنية» 89 طنًّا من الأدوية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 89 طنًّا من الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، وذلك ضمن مشروع دعم المنشآت الصحية في الجمهورية اليمنية.

وأشارت مديرة قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة الدكتورة سعاد ميسري إلى أن القطاع تسلّم من المركز 89 طنًّا من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية وكمية من المستلزمات الطبية، للإسهام في التخفيف من آلام المرضى، مثمنة دعم المركز المعهود للقطاع الطبي اليمني.

ويأتي ذلك في إطار تلبية مركز الملك سلمان للإغاثة مختلف احتياجات مؤسسات القطاع الصحي والمستشفيات في اليمن بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة.