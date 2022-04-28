شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 317.79 ألف نسخة من الكتب والمطويات لقاصدي المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّعت فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة حوالي 317.79 ألف نسخة من الكتب والمطويات والهدايا من إصدارات الوزارة لقاصدي المسجد النبوي، وذلك من خلال المراكز الميدانية التابعة للفرع بالمنطقة في كل من مسجد قباء، وجامع الميقات، وجامع سيد الشهداء. وبيّنت الوزارة أن التوزيع بدأ من غرة شهر رمضان المبارك وبعددٍ من اللغات المختلفة منها العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والبنقالية والإندونيسية والأوردو. وخصّص المكتب التنسيقي للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بالفرع 8 دعاة للإجابة على أسئلة واستفسارات القاصدين وتم الإجابة من خلالهم على 9242 استفساراً. وتأتي هذه الجهود التي تبذُلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال فرعها في منطقة المدينة المنورة، في إطار الخدمات التوعوية والإرشادية الخاصة للقاصدين لتوعيتهم وإرشادهم لكل ما يحتاجونه من معلومات ليتمكنوا من أداء عمرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.