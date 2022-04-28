اخبار الخليج – مناقشة فرص التعاون بين «فاتيل» البحرين و«فاتيل» الفرنسية

محمد بن مسعود - الدمام - عاد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية فاتيل للضيافة بالبحرين، من زيارة خاطفة لمدينة ليون في فرنسا، حيث يوجد المقر الرئيسي لكلية فاتيل العالمية. وهدفت الزيارة إلى تطوير فرص التعاون بين المؤسستين وخاصة في مجال افتتاح المزيد من العلامات التجارية العالمية تحت مظلة «فاتيل» العالمية في مملكة البحرين مثل مطاعم وكافيهات «فاتيل» بالإضافة إلى فاتيل جورميه.

وستكون هذه الفروع بمثابة منصة لطلاب فاتيل البحرين لتطبيق معارفهم في مجال الضيافة في بيئة واقعية، وتزويدهم بالخبرة العملية كجزء من مناهجهم الدراسية بهدف تطوير الكفاءات البحرينية الشابة في مجال الضيافة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون تلك الفروع مفتوحة للجمهور لتجربة العديد من المأكولات والمشروبات العالمية.

كما قام الشيخ خالد آل خليفة بجولة في مرافق الحرم الجامعي لكلية فاتيل في ليون وزيارة فاتل جورميه في دوهاميل وفرع فندق ديو، كما قام بجولة في مطعم وكافيه فاتيل في ليون وتعرف على المزيد من المعلومات عن العمليات وإعداد الطعام.

وبهذه المناسبة صرح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة قائلا: يعد قطاع الضيافة والسياحة صناعة متنامية باستمرار في المملكة، وجذب هذه العلامات التجارية الشهيرة لمملكة البحرين خطوة مهمة في إطار تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية السياحة 2022-2026، بالإضافة للفائدة الكبيرة لطلاب كلية فاتيل البحرين حيث سيكتسبون خبرة عملية من التدريب في تلك الفروع العالمية مع الالتزام بالممارسات الدولية في هذا المجال».

وأوضح أنه سيتدرب الطلاب على أعمال المطبخ وصالة الطعام والاستقبال في ظروف حقيقية مما يؤهلهم لاكتساب مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات في هذا المجال من خلال التدريب في مختلف المناصب التشغيلية والإدارية التي يخططون للعمل بها في حياتهم المهنية المستقبلية.