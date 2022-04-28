اخبار الخليج – المدير العام لكلية فاتيل البحرين يلتقي بمسؤولي كلية إيكليا الفرنسية لإدارة الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تعزيز العلاقات والروابط بين كلية فاتيل للضيافة بالبحرين والمؤسسات التعليمية الدولية، التقى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية فاتيل البحرين بعدد من مسئولي كلية إيكليا الفرنسية لإدارة الأعمال وذلك خلال زيارته للحرم الجامعي لكلية إيكليا الفرنسية.
وخلال الزيارة التقى الشيخ خالد آل خليفة بمدير كلية إيكليا السيد سيباستيان أركوس وعدد من المسؤولين في الكلية وذلك لمناقشة فرص التعاون في مجال برامج التبادل الطلابي الذي سيوفر فرصة مميزة لطلاب الكلية لاكتساب خبرة دولية أثناء دراستهم. كما قام الشيخ خالد آل خليفة بجولة في مرافق الحرم الجامعي وإلتقى بطلاب السنة الأولى لمناقشة مميزات تجربتهم في مملكة البحرين من حيث زيادة وعيهم الثقافي وخبرتهم في المجال التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة صرح الشيخ خالد آل خليفة قائلاً: «يسرنا أن تواصل كلية إيكليا هذه التجارب البناءة وأن يكون برنامج التبادل الطلابي مع كلية فاتيل البحرين جزءا رئيسيا من البرنامج الأكاديمي للكلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية فاتيل المتمثلة في توسيع شبكتنا العالمية. ولا شك أن تلك التجربة سوف تمكن الطلاب من اكتساب خبرة عملية في قطاعات الثقافة والأعمال في منطقة الخليج.»
وأكد أن تلك الزيارة تأتي في إطار خطة كلية فاتيل لخلق بيئة تعليمية تستضيف وتستقطب الطلاب من مختلف الدول للدراسة والتدريب في البحرين، كما ستؤهلهم هذه التجربة لاكتساب المهارات التي تتطلبها منطقة الخليج في مجال الأعمال الفاخرة. وأضاف أن كلية فاتيل سوف تواصل العمل مع المزيد من المؤسسات الدولية لتطوير البحرين كمركز تعليمي للطلاب الدوليين، مع توفير منصة للطلاب البحرينيين ليصبحوا مواطنين عالميين.
وفي إطار برنامج الزيارة حضر الشيخ خالد آل خليفة حفل تخرج الكلية في غرفة تجارة وصناعة بمدينة ليون (قصر البورصة)، حيث إلتقى خلال الحفل بالسيد إيف جيغو، الوزير السابق والعمدة السابق لمونتيرو فول يون، بالإضافة للعديد من مسئولي كلية إيكليا لإدارة الأعمال ومعهد هيبريا للأعمال والتكنولوجيا.
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