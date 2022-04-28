أمانة جازان ترفع 614 طنًا من مخلفات البناء و 1005 أطنان من النفايات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 614 طنًا من مخلفات البناء والهدم ، و 1005 أطنان من النفايات المنزلية والتجارية وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المكلف هادي العتودي ، أن البلدية كثفت جهودها لمعالجة وإزالة التشوهات البصرية في المركز والقرى التابعة له، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية وذلك للحفاظ على جمالية المظهر العام بالمركز والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي للعمل على معالجتها.

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