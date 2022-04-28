أمطار غزيرة مصحوبة برياح على الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالرياح على العاصمة الرياض. وأوضحت الفيديوهات، تعرض الرياض لأمطار غزيرة، بعد أن غطتها السحب الرعدية الممطرة، وسط هبوب رياح شديدة. وفي وقت سابق توقع المركز الوطني، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة وعسير وعدة مناطق من المملكة. أخبار قد تهمك

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