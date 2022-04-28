أكثر من 800 مهندس وفني وعامل يشرفون على صيانة المسجد الحرام ومرافقه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يحظى المسجد الحرام باهتمام بالغ وعناية دائمة وعمل مستمر على مدار الساعة، وجهود مميزة وخدمات راقية، تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمسجد الحرام وقاصديه، من معتمرين وحجاج، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله-، ومن هذا المنطلق تعمل وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق على متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي، وذلك بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

وتسعى الإدارة العامة للتشغيل والصيانة لتغطية جميع أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة مدعومة بكوادر بشرية على أعلى مستوى.

وتتكون هذه الكوادر البشرية من (205) مهندسين و(450) فنيًا و(200) عامل، يقومون على فحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًا و(6350) مروحة موزعة بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ، ومن ضمن مهامهم الإشراف على (202) سلم كهربائي و (16) مصعدًا و (1000) صندوق إطفاء حريق، كما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص الإدارة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساسًا وكاسرًا كما يتم اختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل لا سمح الله.

وتعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحت الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة وذلك تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بإدارة الأعمال الكهربائية.

وتحرص الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ممثلة في إدارةِ الأعمال الإلكترونية على الأنظمة الإلكترونية في المسجد الحرام حيث يتم اختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام وصيانته بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية وكما تقوم الإدارة بمتابعة دائمة وعمل الصيانة اللازمة لأنظمة إنذار الحريق المكونة من حساسات وكواسر وأجراس وغيرها، والشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.

وتقدم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ممثلة في إدارةِ الأعمال الميكانيكية الأعمال اللازمة والمتابعة المستمرة الدائمة للأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقه الخارجية كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الإسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق لكي يتمكن قاصدوه من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وتقوم إدارة الأعمال المدنية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بدور رقابي فني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة به إضافة إلى المرافق الخارجية حيث يقوم الجهاز الإشرافي بهذه الإدارة بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعيا مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوبي استشاري عقد التشغيل والصيانة وذلك لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية من أي ملاحظات قدر الإمكان وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال خطة للصيانة شاملة (Master plan) يتم اعتمادها سنويا بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة والسير بموجبها طوال العام.