اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يشيد بمشروع تطوير قدرات الطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة في إعدادية يثرب للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لجميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، ومن بينهم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كافة الأجهزة المساندة التي تعينهم على الدراسة مع أقرانهم من الطلبة العاديين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لعدد من طالبات مدرسة يثرب الإعدادية للبنات من فئة الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، برفقة معلماتهن وأولياء أمورهن، حيث استمع الوزير إلى شرح من الأستاذة رجاء الدوسري مديرة المدرسة حول مشروع (احتواء) الذي تنفذه المدرسة، بهدف تطوير قدرات تلك الطالبات اللاتي تم إطلاق مسمى (دانات يثرب) عليهن، إذ يقوم المشروع على فكرة تبني موهبة كل طالبة منهن من قبل إحدى المعلمات، سواءً في مجال الكتابة باللغتين العربية أو الإنجليزية أو الرسم أو الجانب الرياضي أو الزراعي، وإبراز جوانب التميز فيهن، وقد أثمر المشروع عن تطور المهارات لديهن، وساهم في حصول البعض منهن على جوائز خلال مشاركتهن في البرامج والأنشطة المدرسية.

وقد أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية وأولياء الأمور، ومساندة الجميع للطالبات لتحقيق تلك الإنجازات التعليمية، مشيراً إلى جهود الوزارة لرعاية الطلبة من تلك الفئة، والتي تتمثل في تعليمهم في صف خاص، مع دمجهم وأقرانهم في حصص الأنشطة اللاصفية، مضيفاً أن الخدمات التعليمية قد استمرت حتى في ظروف الجائحة، من خلال إعداد دروس وإثراءات رقمية موجهة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالشكل الذي يراعي قدراتهم وظروفهم الصحية، وتخصيص قناة للتربية الخاصة ضمن القنوات الفرعية الموجودة عبر قناة الوزارة على موقع اليوتيوب، لتزويدها بالدروس والإثراءات المتنوعة، والتواصل مع أولياء أمور الطلبة بهدف الاطمئنان على سير الدروس الافتراضية ومتابعة تقدم الطلبة وإتقانهم للكفايات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.