اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلتقي رائد العمل بدر الريس

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برائد العمل الصغير بدر سلمان الريس صاحب مشروع Bader Bowtie بحضور عدد من افراد عائلته، حيث أشاد سعادة الوزير بما حققه هذا المشروع من انجاز من خلال تسخير أهدافه النبيلة لدعم أطفال السرطان، خلال المزاد الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك.
حيث أثنى سعادة الوزير على الأفكار الطموحة والهادفة التي يقوم بها رائد العمل الصغير بدر وإخوته من خلال بيع مجموعة من ربطات العنق بشكل مبتكر بالإضافة إلى المعنى الإنساني لهذا المشروع الصغير في حجمه والكبير في قيمته، متمنياً للأخوة الريس المزيد من التقدم وتحقيق النجاحات في المستقبل.
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