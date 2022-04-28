أمانة عسير تهيئ أكثر من 35 مصلى للعيد بأبها وضواحيها

أنهت أمانة منطقة عسير، تهيئة مصليات العيد؛ وذلك عن طريق فِرَق متخصصة باشرت أعمالها منذ وقت مبكر؛ لتكون المصليات جاهزة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

و جاءت تلك الجهود التي قامت بها الأمانة إنفاذًا لتوجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد ، و دعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء مدينة أبها ؛ من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

و قد أنهت الأمانة تهيئة وتهذيب عدد 4 مصليات مفتوحة للعيد؛ منها مصلى العيدين بالمشهد، والمنهل ، والضباب، ومصلى العيدين وجامع الراحلين بالموظفين ، ونحو 31 مسجدًا وجامعًا موزعة على كافة أرجاء مدينة أبها وضواحيها.