شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 16 طن من المخلفات الصلبة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة جهودها من خلال الفرق الميدانية وزيادة عددها وتعزيز جهود النظافة فيها والقيام بأعمال الكنس والغسيل للساحات المحيطة بالمساجد ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة عيد الفطر.

وأشارت الأمانة أن عدد الحاويات التي تم توزيعها بجوار المساجد بلغ (81) حاوية كما تم غسيل أكثر من (80) رصيفاً وتنظيف حوالي (84) كلم طولي، ورفع أكثر من (16) طناً من المخلفات الصلبة .

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة بأن مجهوداتها متواصلة ومستمرة من جانب الإدارة العامة للنظافة وأقسام النظافة في البلديات الفرعية، وذلك بتحديد المناطق المستهدفة والآليات المستخدمة وكذلك الفرق التي ستتولى أمر هذه العملية، خاصة في غسيل وتنظيف الساحات الخارجية المحيطة بالمساجد التي تستوعب أعداداً كبيرة، والتي غالباً ما تكون هي المكان المفضل لمعظم المصلين رغم حرارة الأجواء، لتُمكّنهم من الالتقاء بأكبر عدد من الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل تهاني العيد معهم .