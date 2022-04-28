تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يتخطى 103 دولارات للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تراجعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بسبب استمرار إغلاق مدينة شنغهاي بالصين للتحكم في انتشار فيروس كورونا، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (1.48) دولار بنسبة (1.41%) لتسجل (103.84) دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (1.39) دولار بنسبة (1.36%) لتسجل (100.63) دولار للبرميل. وكان خاما برنت وغرب تكساس، استقرا على ارتفاع يزيد عن 30 سنتًا في الجلسة السابقة (إغلاق أمس الأربعاء) بسبب مخاوف شح الإمدادات العالمية، وتراجع مخزون البنزين في الولايات المتحدة. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2008م. فيما قررت السلطات الصينية إغلاق بعض الأماكن العامة في العاصمة بكين، وإجراء اختبارات كورونا لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وذلك لتجنب إغلاق العاصمة على غرار مدينة شنغهاي التي يقطنها حوالي 25 مليون نسمة. أخبار قد تهمك ويتوقع خبراء، أن يساهم تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأزمة الروسية الأوكرانية، في زيادة المخاوف بشأن الطلب على النفط.

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