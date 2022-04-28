اخبار الخليج – وكالة الثروة الحيوانية: عملنا على اصطياد الكلاب الضالة في منطقة البحير والمناطق المجاورة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنها تتعامل بشكل مستمر مع البلاغات الواردة إليها بخصوص تجمعات الكلاب الضالة في مختلف مناطق البحرين حيث تتخذ الإجراءات اللازمة فور ورود هذه البلاغات.

وأشارت الوكالة في تعقيبها على شكوى مجموعة من القاطنين بمنطقة البحير بعدد من الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تواجد الكلاب الضالة في منطقتهم أن وكالة الثروة الحيوانية وبالتنسيق مع الشركة المختصة بصيد الكلاب الضالة قد كثفت حملاتها لاصطياد الكلاب الضالة حسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

حيث قامت الشركة المختصة بزيارة للمواقع التي تكثر فيها الكلاب لنصب مصائد صيد الكلاب الضالة حيث بلغ عدد الكلاب التي تم اصطيادها من منطقة البحير خلال الأشهر الماضية 33 كلبا خضعت للإجراءات اللازمة من التعقيم.

وتحث وكالة الثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين على تقديم البلاغات الخاصة بالكلاب الضالة في المناطق السكنية حيث أصبحت متاحة إلكترونياً حالياً.

ويعتمد تقديم خدمة جمع واصطياد الكلاب الضالة في المناطق السكنية على الاستجابة لبلاغات المواطنين والمقيمين، حيث يمكن تقديم البلاغ إلكترونيًا عبر ملئ الاستمارة الخاصة بتقديم بلاغ عن وجود الكلاب الضالة في المناطق السكنية.

ويتم تقديم البلاغات على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع عبر إرسال المشتكي رسالة واتس أب على الرقم 38099994 حيث يقوم النظام بالرد آليا عبر إرسال رابط استمارة يقوم المشتكي بملئها مباشرة، وستقوم الشركة المعنية بعمل اللازم فور ملء الاستمارة بالإضافة إلى الاستمرار في خدمة تقديم البلاغات بالاتصال المباشر بالخط الساخن 17155363 من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحا الى 3 ظهرا.