اخبار الخليج – «الأشغال»: بدء أعمال مشروع توسعة وتطوير تقاطع الإشارة الضوئية على شارع الشيخ سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء أعمال توسعة وتطوير تقاطع الإشارة الضوئية على شارع الشيخ سلمان بالقرب من مدرسة الشيخة حصة الدولية للبنات مجمع 942. ضمن المرحلة التحسينية الثالثة لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات على شبكة الطرق.

وتشمل أعمال التوسعة والتطوير ربط الإشارة الضوئية بالطريق الموصل لمدرسة الشيخة حصة الدولية في الاتجاهين وكذلك منطقة سافرة، حيث ستساهم هذه التوسعة في تسهيل حركة المرور للمرور الداخل والخارج لكلا المنطقتين وتقليل فترة الانتظار وتخفيف الضغط على التقاطعات المجاورة في المنطقة.

وتتضمن أعمال المشروع على تطوير التقاطع والإشارة الضوئية الحالية الواقعة في التقاطع حتى تخدم جميع الاتجاهات وإعادة رصف التقاطع، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، توفير أرصفة جانبية للمشاة، وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلًا، تحسين مستوى الإنارة، بالإضافة إلى توفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة، ووضع حواجز للسلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع العاجلة التي تسعى الوزارة من خلالها لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية، تأتي كجزءٍ من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسة، والتي عادة ما تستغرق وقتًا من 3 إلى 5 سنوات، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.

وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أعلنت بتنفيذ (10) مشاريع تحسينية خلال العامين 2021-2022، بتكلفة تقديرية تقدر بـ 3,900,000 دينار بحريني،

الانتهاء من مرحلتي الأولى والثانية

يذكر أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد انتهت من تنفيذ المرحلة (الأولى والثانية) للمشاريع التحسينية لتخفيف الازدحامات المرورية، حيث شملت المرحلة الأولى (12) مشروعاً والمرحلة الثانية اشتملت على (17) مشروعًا.