اخبار الخليج – محافظة العاصمة تتسلَّم مساهمة بنك «بي ان بي باريبا» من السلال الرمضانية لتوزيعها على الجمعيات والأسر المحتاجة

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، سلال غذائية مقدمة من موظفين بنك «بي ان بي باريبا BNP Paribas «، بغرض توزيعها على الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة والأسر المحتاجة من سكنة العاصمة خلال شهر رمضان الفضيل، ضمن حملة «معاً نهتم».

وأعرب نائب محافظ العاصمة عن سعادته بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حملة «معاً نهتم» الموجهة لدعم الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل، مؤكداً سعادته إن لمؤسسات المجتمع المدني مبادرات خيرية تصب في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز تكاتف والتفاف المجتمع.

وأكد المدني أن المجتمع البحريني تميز منذ القدم بقيم العطاء والتضامن النابعة من كرم العادات والتقاليد الأصيلة، فثقافة العطاء الإنساني أولوية راسخة.