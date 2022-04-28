انخفاض سعر الذهب بالسعودية.. وعيار 21 يتخطى 198 ريالًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة مع أسعار أمس، حيث سجل سعر المعدن الأصفر عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) حوالي (198.75) ريال.

كما سجل سعر عيار 24 حوالي (227.15) ريال، وعيار 22 حوالي (208.22) ريال، وعيار 18 حوالي (170.36) ريال، وعيار 14 حوالي (132.50) ريال.

فيما سعر الجنيه الذهب (8 جرام) عيار 21 حوالي (1,590.02) ريال، والجنيه عيار 22 حوالي (1,665.73) ريال، والجنيه عيار 25 حوالي (1,817.16) ريال.

أما سعر سبيكة الذهب 1 جرام فقد سجلت حوالي (249.86) ريال، والسبيكة 5 جرامات حوالي (1,181.16) ريال، والسبيكة 10 جرامات حوالي (2,335.06) ريال، والسبيكة 20 جراما حوالي (4,638.31) ريال.

والسبيكة الذهب 50 جراما حوالي (11,516.28) ريال، والسبيكة 100 جرام حوالي (22,987.13) ريال، والسبيكة 1 كجم حوالي (228,735.60) ريال. أخبار قد تهمك

وعلى المستوى العالمي، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 10 أسابيع، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

حيث انخفض الذهب الفوري بنسبة (0.5%) ليسجل (1873.18) دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير الماضي.