HSBC يتصدر استبيان مجلة يوروموني للتمويل التجاري في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - صوتت الشركات في جميع أنحاء البحرين لبنك HSBC البحرين كأفضل بنك لخدمات التمويل التجاري في الاستبيان الأخير لمجلة يوروموني الذي تم إجراءه لعام 2022.

وضمن المنطقة، تم التصويت أيضاً لاختيارHSBC كأول بنك للتمويل التجاري في نفس الاستبيان لقطر والكويت وعُمان، مما يعبر بشكل واضح عن مكانة البنك وقدراته وإمكاناته القوية في هذا المجال على المستوى الإقليمي.

وتعليقاً على ذلك، قال كريس راسيل، الرئيس التنفيذي لبنكHSBC البحرين: «باعتباره بنك التمويل التجاري الرائد في العالم، يتمتع HSBC بمكانة متميزة ومثالية تتيح له إمكانية لربط الشركات البحرينية بالشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم. وإننا نواصل الاستثمار في تحويل منتجاتنا وخدماتنا إلى المنصات الرقمية لجعل الخدمات المصرفية أبسط وأفضل وأسرع لعملائنا، من خلال تكامل النظام البيئي للتقنيات المالية سريعة التطور في البحرين».

وتقوم خدمات التجارة عبر الإنترنت لدى HSBC بتنفيذ 100٪ من معاملات HSBC رقمياً في البحرين. وفي عام 2021، تم استقبال ما يقارب معظم معاملات العملاء عن طريق القنوات الرقمية وتم تنفيذ ومعالجة 756% من هذه المعاملات في نفس اليوم، مما يعكس قوة التزام البنك بالاستثمار في تطوير الحلول الرقمية والأدوات اللازمة لمساعدة العملاء على إدارة احتياجاتهم المصرفية الأكثر تعقيداً.

وقال سونيل فيتيل، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد أدى تأثير جائحة كوفيد-19 إلى التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الرقمية وتسريع نشاط التجارة الرقمية بشكل كبير. ولا يقتصر دور التجارة الرقمية على تعزيز كفاءة شبكات التوريد المادية والمالية فحسب، بل يتعلق أيضاً بخلق الفرص لزيادة حجم الأعمال بالاعتماد على تلك الكفاءات.»

هذا ويركز بنكHSBC البحرين اهتمامه على توفير حلول التمويل التجاري المهيكلة التي تشمل حلول تمويل شبكات التوريد والذمم المالية للعملاء لمساعدتهم على تعزيز إدارة رؤوس الأموال التشغيلية للعملاء وبناء علاقات أقوى بين الموردين والمشترين.

ويقوم بنك HSBC بتوفير فريق مخصص من الخبراء في مجال التجارة على المستوى الداخلي والخارجي والقادرون على فهم الاحتياجات المحددة للعملاء وتقديم الحلول التمويلية التجارية المتخصصة المبتكرة بشكل سريع وهو العامل الأساسي والدافع لقيام مجلة يوروموني باختياره كأفضل بنك للتمويل التجاري وأفضل مزود للخدمات التجارية للعملاء لثلاث سنوات على التوالي في البحرين