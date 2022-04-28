تسجيل 92 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 154

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 753822 حالة.

154 حالة تعافٍ:

وقالت الصحة إنه تم تسجيل 154 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 741389 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9085 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 45 حالة.

رفع الإجراءات الاحترازية:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (RAPID ANTIGEN TEST) قبل القدوم إلى المملكة.

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تأمين علاج كورونا:

كما يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.