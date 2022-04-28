اخبار الخليج – «الوطنية لحقوق الإنسان» تستأنف زياراتها إلى «الإصلاح والتأهيل» خلال الفترة القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي العاشر برئاسة السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوية السيدة روضة العرادي والدكتورة حورية حسن، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

افتتحت اللجنة أعمالها بمناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عنها، مستعرضة الكشوفات المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الاجتماع الماضي، حيث تعاملت مع (113) شكاوى ومساعدة قانونية وحالات رصد خلال الفترة المذكورة.

كما اطلعت اللجنة على الترتيبات اللازمة للقيام بزيارة ميدانية الى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في جو، للاطلاع على الوضع الصحي للنزلاء، ومدى توافر العلاج اللازم لهم.

وتستقبل المؤسسة الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية عن طريق الحضور الشخصي، أو عبر الخط المجاني الساخن (80001144)، أو عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (www.nihr.org.bh)، أو من خلال تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain).