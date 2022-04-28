محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت ألمانيا 130 ألفاً و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و246 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد (روبرت كوخ) الألماني أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 24 مليوناً و609 آلاف و159 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 135 ألفاً و78 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 22 مليوناً و88 ألفاً و300 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجّل 130104 إصابات جديدة بكورونا و246 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.