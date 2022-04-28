اخبار الخليج – طالبات ثانوي يربطن دروس العلوم بالإعجاز في القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - بادرت طالبات بمدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بإعداد وتقديم ورش تدريبية افتراضية، على مستوى مدارس المملكة، تمحورت حول ربط الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بدروس الأحياء والكيمياء والفيزياء، في تجربة فريدة حازت إشادة وإعجاب جميع المستفيدين.

وقالت الطالبة سارة محمد الغزالي: «تناولت وزميلاتي مواضيع شيقة مثل الإبداع في خلق السماوات والأرض، والاعجاز العلمي في علم التغذية والأجنة، ووصف الذرة والمركبات والعناصر والفضاء والأفلاك والأجرام السماوية والضوء».

وأشارت الطالبة سارة نبيل إلى قيامهن بإعداد عروض تقديمية تفاعلية تثري موضوعات الورش، مع تعزيزها بالأنشطة والفيديوهات والمصادر التعليمية، وتضمينها بعض الأسئلة التقييمية التي ترسخ المعلومات لدى المتلقي، فيما أشادت الطالبة نورة ياسر بدعم معلمات قسم العلوم لهذه التجربة الغنية.

من جهتها أوضحت المعلمة الأولى لقسم العلوم بلقيس الحسيني أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية، واستشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتطوير الاتجاهات الايجابية للمناهج العلمية، وتقدير دور العلم والعلماء العرب والمسلمين عبر العصور، وتنمية مهارات الطالبات التكنولوجية، ومهارات القرن 21 مثل التمكن اللغوي والمبادرة والريادة والقيادة.