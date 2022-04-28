فرنسا تسجل 67797 إصابة جديدة بكورونا و152 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 67797 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و152 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 28 مليوناً و673 ألفاً و411 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146 ألفاً و616 وفاة.

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