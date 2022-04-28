اخبار الخليج – «نورة» تتصدر المبدعين العرب في الرياضيات والعلوم

محمد بن مسعود - الدمام - صنفت مبادرة «الموهوبون العرب» في نسختها الأولى المختتمة مؤخراً، الطالبة البحرينية بالمرحلة الثانوية نورة جلال علي، كموهبة استثنائية، بعد خضوعها لمعيار القياس والاختبار العلمي لتقييم مواهب الطلبة المشاركين من 12 دولة عربية.
وحصدت الطالبة بمدرسة النور الثانوية للبنين نتائج متقدمة وإشادة واسعة من قبل المبادرة المُنظمة بالاشتراك بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو».
وستشارك نورة إلى جانب الحاصلين على هذا التصنيف الذي يعد الأعلى ضمن مقاييس التقييم في حزمة من البرامج التي تقدمها مؤسسة «موهبة» للطلبة من هذه الفئة، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، متضمنةً برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة، وبرنامج «موهبة» الإثرائي العالمي والأكاديمي.
وأشادت لجنة التقييم بما حققته نورة من إنجازات طيلة مسيرتها التعليمية، ومنها حصولها على المركز الأول محلياً في الرياضيات للصف الثامن (الثاني الإعدادي) في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم Timss2019، متفوقةً على جميع طلبة هذا الصف بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب بروزها اللافت ضمن فريقي المدرسة: الخوارزمي للرياضيات، والنجوم الساطعات للعلوم، وتميزها في مسابقة تحدي القراءة العربي، وتفوقها في الامتحانات الوطنية.
والجدير بالذكر أن 34 طالباً وطالبة من مملكة البحرين قد كرمتهم الوزارة مؤخراً، بعد حصولهم على تصنيفات متقدمة في هذه المبادرة، حيث حصل 11 طالباً وطالبة على تصنيف «موهوب استثنائي»، و10 على تصنيف «موهوب»، و13 على تصنيف «واعد بالموهبة».
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