اخبار الخليج – هيئة الرؤية الشرعية تدعو لتحري هلال شهر شوال مساء السبت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم السبت ليلة الأحد، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرياً.

ودعا المجلس ممكن تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية لإبلاغ ذلك.

وتالياً نص البيان..

«الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للجمهور الكريم أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم السبت ليلة الأحد 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل 2022 م لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1443هـ.

فنرجو ممن تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية لإبلاغ ذلك مشكوراً ومأجوراً.

وننتهز هذه المناسبة الجليلة لنهنئ من صام شهره وقام ليله، وطوبى لمن استقبل عيده بالبهجة والمسرات، وهنيئاً لمن امتدت يده بالصدقات للفقراء والمساكين، ولمن كسا الأيتام والمعوزين، صدقة تبعث في النفوس السرور والطمأنينة، وتغمرها بالفرحة بما نالته من الإحسان، فبهذا يتقبل الله عز وجل من الصائم صومه فيضاعف له الأجر والثواب في سجل البررة والأخيار.

اللهم تقبل منا صيام شهرك الكريم، اللهم احفظ هذا البلد الخير من تيارات الشرور وأعاصير الفتن، واجعله بلداً آمناً مطمئناً يعمه الرخاء والرفاهية والازدهار، تحت ظل ملكنا المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إنه سميع مجيب الدعاء».