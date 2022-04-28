اخبار الخليج – جامعة البحرين تطرح مقررات مستوى 300 و400 في الفصل الصيفي اختيارياً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عميدة القبول والتسجيل بجامعة البحرين الدكتورة أمل زايد الزايد، أن الجامعة سوف تطرح عدداً من المقررات الأكاديمية من مستوى 300 و400 اختيارياً، خلال الفصل الصيفي من العام الجامعي الحالي 2021/2022م. وأوضحت أن الإعلان عن هذه المقررات سيتم خلال فترة التسجيل الصيفي المبدئي في يوم الخميس (5 مايو 2022).

وقالت د. الزايد: «إن الفصل الصيفي يعد فصلاً اختيارياً توفره الجامعة لتسهيل وتسريع تخرج الطلبة، وسيكون التسجيل متاحاً وفق الرسوم الاعتيادية المقررة بثمانية دنانير للساعة المعتمدة للطلبة البحرينيين، و80 ديناراً للساعة المعتمدة لمن لا يحملون الجنسية البحرينية، بالإضافة إلى بدل مصاريف إدارية لتشغيل الفصل الصيفي قدرها 50 ديناراً.

وكانت جامعة البحرين تطرح في الفصل الصيفي المقررات من مستوى 100 و200، وقد وردت الكثير من المطالبات من قبل الطلبة لطرح مقررات المستويين التاليين (300 و400) ليسهل تخرجهم في وقت مناسب ويقلل فترة دراستهم الكلية.

وأوضحت د. الزايد أنه من المقرر أن تشهد أعداد المقررات والشعب هذا الصيف، زيادة بنسبة تصل إلى 47%، مقارنة بما تمَّ طرحه في الصيف الماضي، مشيرة إلى أن عدد الشعب الدراسية التي سيتم طرحها تصل إلى 250 شعبة.

وقالت د. الزايد إن عمادة القبول والتسجيل، تعمل على طرح بعض المقررات التي تخدم الطلبة المتوقع تخرجهم بما يتوفر من إمكانات لدى الأقسام الأكاديمية.