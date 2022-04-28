محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي اليوم بناءً على الخطاب الوارد من شركة أرامكو السعودية عن إنقطاع إمداد الغاز عن الشركة من تاريخ 1 مايو 2022م ولمدة نحو 8 أيام، وذلك لقيام شركة أرامكو بإجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل للشركة مما يترتب عليه إنقطاع إمداد الغاز الطبيعي لعملاء الشركة خلال هذه الفترة وسوف تعلن الشركة عن أي أثر مالي أو مستجدات في حينها.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة “غاز”: إنقطاع إمدادات الغاز لمدة 8 أيام بسبب إجراء أرامكو إصلاحات وصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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