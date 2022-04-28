محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا عن توزيع 2 مليون و 765 ألف عبوة مياه زمزم, بالإضافة إلى تعبئة 18 ألف حافظة لسقيا الزوار والمصلين في المسجد النبوي خلال العشرين الأولى من شهر رمضان.

جاء ذلك وفقاً للخطة التي عمدت إليها رئاسة المسجد النبوي المتضمنة رفع طاقة توزيع مياه زمزم على أكبر عدد من الزوار، لتواكب ارتفاع الطلب لقاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 2 مليون و ٧٠٠ ألف عبوة مياه زمزم لسقيا زوار المسجد النبوي خلال العشرين الأولى من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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