إدارة تنظيم الحشود برئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها خلال ليلة 27 رمضان لاستقبال المصلين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس كثفت إدارة تنظيم الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 27 رمضان لاستقبال المصلين من مداخل المسجد النبوي, وذلك بزيادة أعداد الموظفين داخل وخارج المسجد النبوي ومتابعتها باستمرار لضمان حركة وسلامة الزوار والمصلين.

وقامت بالتعاون مع الجهات المشاركة من متطوعين وأمن الحج والعمرة بالمحافظة على جميع الممرات خالية من أي معوقات، كما بلغت انسيابية الممرات في الساحات 100٪ وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من 800 حاجز.

وتحرص الإدارة على تقديم أعلى وأرقى مستويات الخدمة للمصلين وذلك من خلال تسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

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