الشؤون الإسلامية بالقصيم يجهز 795 جامعاً ومصلى لصلاة العيد في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتجهيز المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد لعام 1443هـ ،وذلك بتهيئة ( 795 ) جامعاً ومصلى على مستوى المنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم أن عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (229) مصلى وجامعاً ، فيما بلغ عدد المصليات والجوامع في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم (655) في كل من عنيزة (43) والرس (71) والمذنب (42) والبكيرية (44) والبدائع (19) والأسياح (20) وعيون الجواء (22) ورياض الخبراء (37) والشماسية (20) والنبهانية (128) وعقلة الصقور (53) وضرية (42) والفوارة (19) ودخنة (6) جامعاً ومصلى.

وأشار السويلم إلى أنه جرى تأمين ما تحتاج إليه مصليات الأعياد المكشوفة من فرش وأجهزة صوتية ومصاحف، وتوجيه جميع المراقبين و المراقبات بأخذ جولات على الجوامع والمصليات للتأكد من جاهزيتها للصلاة, مبيناً أن دخول الإمام لصلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

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