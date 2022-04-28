أمانة العاصمة المقدسة تفحص 2000 عينة غذاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص والامتثال, درجة استعدادها في مجالات مراقبة سلامة الغذاء والتحقق من جودته ومطابقته للوائح والمواصفات المعتمدة والتأكد من صلاحية كل ما يقدم من مواد غذائية، حيث جهزت مختبراتها المركزية والمتنقلة بأحدث الأجهزة المتطورة والفنيين المتخصصين لفحص وتحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسلامتها من الملوثات ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات جودة الغذاء.

وأجرى مختبر السلامة الغذائية بالأمانة العديد من الاختبارات على عينات الأغذية التي جرى سحبها من المطاعم والمحلات الغذائية، حيث بلغ عدد العينات التي جرى سحبها منذ بداية شهر رمضان المبارك (2000) عينة, شملت أغذية متنوعة ومياه, وتبين صلاحية ما نسبته أكثر من 98% من تلك العينات، كما جرى استخدام (400) مسحة لأيدي العمال وأسطح التحضير والعرض بأجهزة الكشف السريع، وفحصها في مختبرات الأمانة وجميع هذه الاختبارات تمت وفق أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية التي وفرها المختبر.

وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة الغذاء وإشرافها على أكثر من 3 آلاف عامل والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وخلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع.