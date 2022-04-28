محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية 57,464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 122 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم , إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 17,144,065, فيما بلغت حصيلة الوفيات 22,588 .

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 57,464 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.