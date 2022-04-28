إطلاق مبادرة الخير والبركة بجازان

أطلقت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمنطقة أمس، مبادرة "أنتم الخير والبركة".

وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة نهى الشريف أن المبادرة تستمر لمدة 5 أيام، وتستهدف زيارة كبار السن المنوّمين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي عبر توزيع الهدايا الرمزية، وبث روح الفرح والسرور، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، ورسم البسمة على وجوههم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن للمبادرة عدة منطلقات، أهمها تجويد الحياة، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وتقديم التقارير عن واقعهم، وتأتي المبادرة ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة.