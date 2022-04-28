وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة نهى الشريف أن المبادرة تستمر لمدة 5 أيام، وتستهدف زيارة كبار السن المنوّمين بالمستشفيات لتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي عبر توزيع الهدايا الرمزية، وبث روح الفرح والسرور، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، ورسم البسمة على وجوههم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن للمبادرة عدة منطلقات، أهمها تجويد الحياة، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، وتقديم التقارير عن واقعهم، وتأتي المبادرة ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة الخير والبركة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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