شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على اجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .