«المتحدة للتأمين» يتوّج بلقب بطولة دلمون للدواجن لكرة الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - توّج الرئيس التنفيذي لشركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا فريق المتحدة للتأمين بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة شركة دلمون للدواجن الرمضانية لكرة القدم للصالات التي اختتمت مساء يوم الثلاثاء على صالة نادي الشباب، وجاء تتويج المتحدة للتأمين بعد فوزه في المباراة النهائية على الحصان الأسود بالبطولة فريق المعامير بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة قوية ومثيرة، شهدت حضورًا جماهيرًا غفيرًا امتلأت به مدرجات الصالة، وسجل هدفي المتحدة للتأمين اللاعبان عمار ميحد وأحمد عنتر وفيما سجل هدف المعامير اللاعب حسن مرزوق.

وسلم عبدالهادي ميرزا كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافئة المركز الأول لفريق المتحدة للتأمين، فيما حصل لاعبوا المعامير على الميداليات الفضية ومكافئة المركز الثاني، وشارك في التتويج الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بشركة دلمون للدواجن حسين فلاح، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتأمين ميساء الكوهجي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، إذ استطاع فريق المعامير من مفاجأة فريق المتحدة للتأمين بتسجيل هدف مبكر، أشعل به وتيرة المباراة، فقد استفاد المعامير من الدعم الجماهيري الكبير الذي تمتع به الفريق في المباراة، إلى جانب عامل المفاجأة الذي اعتمد عليه الفريق سواء بالأسلوب الضاغط والهجومي، وهو ما أثمر الهدف الأول للفريق عن طريق حسن مرزوق، بينما عجز فريق المتحدة للتأمين في فك قوة دفاعات المعامير وتماسكهم طيلة الشوط الأول رغم استحواذ الفريق على اللعب.

وفي الشوط الثاني كثف فريق المتحدة للتأمين الذي يضم مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني ضغطه على مرمى المعامير، الأمر الذي ترجمه عمار ميحد إلى هدف التعادل بعد عديد الفرص الضائعة من جانب الفريق، لتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى، ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة ظهر أحمد عنتر وبمجهود فردي بتصويبة قوية أهدت التقدم والفوز للمتحدة للتأمين، رغم المحالات الأخيرة التي قام بها المعامير دون أن تتكلل بالنجاح.

وبين شوطي المباراة النهائية، أقامت اللجنة المنظمة للبطولة مسابقة ترفيهية للجماهير التي حضرت في الصالة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمباراة والبطولة بصورة عامة.

وحصل اللاعب فلاح عباس على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصل حارس المعامير محمود عبدالله على جائزة أفضل حارس، وأحرز لاعب فريق مازدا السعودي فهد آل قاسم على جائزة هداف البطولة.