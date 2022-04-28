خالد بن حمد: الفعالية حققت أهدافها في تعزيز الروابط بين الأسرة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - بمتابعة وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت الهيئة العامة للرياضة منافسات دورة الألعاب الرياضية 2022 بمشاركة رؤساء الاندية الوطنية والاتحادات الرياضية.

وشهدت الدورة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر، وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالحضور المميز في الفعالية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة حريصة كل الحرص على الارتقاء بالمنظومة الرياضية في المملكة من خلال تفعيل شراكتها من مختلف المؤسسات الرياضية من اندية وطنية واتحادات رياضية، معتبرا سموه أن تواجد رؤساء هذه المؤسسات تحت سقف واحد في فعالية رياضية يعزز من ترتبط الأسرة الرياضية في البحرين ويفتح قنوات التواصل المباشر من القائمين تلك المؤسسات.

من جانبه، عبر الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة عن جزيل شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرة سموه وتوجيهاته لتنظيم هذه الدورة ولكل المشاركين في الدورة، مؤكدا أن النجاح المبهر الذي حققته في نسختها الأولى تحقق بفضل المشاركة الواسعة من رؤساء الأندية والاتحادات، معبرا عن سعادته بحجم التفاعل الكبير الذي تحققت به رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والاهداف المرجوة من رواء هذه الدورة.

في الوقت الذي رفع فيه رؤساء الأندية والاتحادات شكرهم الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرته ودعوته للمشاركة في هذه الفعالية التي وصفوها بالنوعية، مشيدين بفكرة الفعالية التي أسهمت في تعزيز التواصل بينهم وإتاحة لهم الفرصة التعارف والمشاركة معا والتنافس الرياضي في أجواء رمضانية مميزة، معبرين كذلك عن شكرهم للهيئة العامة للرياضة على كل الجهود المبذولة لإنجاح الدورة وحسن التنظيم.

وفي ختام الدورة توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أصحاب المراكز الأولى الثلاثة، إلى جانب تكريم الحكام واللجنة المنظمة للفعالية.