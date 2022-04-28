وصول مدرب «أحمر» السلة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى البحرين فجر أمس الأربعاء المدرب الليتواني ميندوغاس لوكوسيوس من أجل قيادة منتخبنا الوطني لكرة السلة، إذ الخليج 365 للاتحاد أن أعلن عن التعاقد معه لقيادة الأحمر السلاوي، وكان في استقباله حسين اضرابوه عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة وعضو لجنة المنتخبات، وسيد موسى جعفر إداري المنتخبات. كما وصل معه مواطنه ميندوغاس جانيسكا لقيادة منتخب الشباب السلاوي.

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