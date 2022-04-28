علي بن خليفة يشيد بدعم الشركة المتحدة للتأمين

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة دعم الشركة المتحدة للتأمين، وتعاونها المثمر مع بيت الكرة البحرينية.

وأشاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بالدور الوطني الرائد الذي تلعبه الشركة في دعم أنشطة الاتحاد، مثنيًا على التعاون البناء من قبل الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتأمين ميساء الكوهجي، مؤكدًا أن هذا الباب من التعاون يجسد الشراكة المجتمعية الإيجابية لخدمة القطاع الرياضي بمملكة البحرين.

وأعرب عن تقديره لحرص الشركة على شراكتها الفاعلة مع بيت الكرة البحرينية بما يحقق الأهداف التطويرية المنشودة، مشيدًا أيضًا بدعم رئيس إدارة الإصدار والتعويضات في الشركة المتحدة للتأمين راشد أدهم فرج.

وقال: «تمتلك الشركة سجلاً حافلاً في دعم القطاع الرياضي والشبابي بالبحرين، وبالأخص لعبة كرة قدم الصالات، عبر تسخيرها إمكاناتها كافة للنهوض بهذا القطاع الذي أسهم في الارتقاء بمستوى المسابقات وبروز العديد من النجوم، تعزيزًا لخطط تطوير كرة القدم البحرينية عمومًا، وكرة الصالات على وجه الخصوص».