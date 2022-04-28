الرفاع ينشد التتويج بدوري ناصر بن حمد أمام المحرق الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - يسدل الستار الليلة على منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز بإقامة مباراتين في ختام الجولة الثامنة عشرة، وخلالهما ربما يتوّج الرفاع باللقب للموسم الثاني على التوالي عندما يواجه غريبه التقليدي المحرق في مباراة جماهيرية متوقع لها الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين.

ويدخل الرفاع المباراة وهو يملك فرصتين للتتويج، إما عبر الفوز بالنقاط الثلاث، أو عبر الخروج بنقطة التعادل التي تجعله بأمان عن وصول ملاحقه ومطارده المباشر المنامة.

ويلتقي المنامة بدوره مع الخالدية بشعار الفوز ولا غيره على أمل تلقي هدية من المحرق.

وضمن الأهلي بقاءه بدوري ناصر بن حمد الممتاز بعدما خرج بنقطة الأمان والتعادل مع الحد بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة متساويًا مع البديع بذات الرصيد، ومتفوقًا عليه بفارق المواجهات المباشرة.

وكان البديع خرج بفوز متوقع على النجمة بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما بقي رصيد النجمة عند 8 نقاط مودعًا منافسات الدوري.

وفي مباراة ثالثة أمس حقق الحالة الفوز على الرفاع الشرقي بهدفين مقابل هدف ليضمن المركز الخامس برصيد 25 نقطة، متفوقًا على الرفاع الشرقي بفارق المواجهات المباشرة.