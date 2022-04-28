الأنصاري: اتحاد الكرة يخصّص جوائز فردية لنجوم دوري ناصر بن حمد الممتاز

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري عن تخصيص جوائز فردية لنجوم دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2021/2022.

وقال الأنصاري إن لجنة المسابقات، بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أقرت تخصيص 3 جوائز فردية لنجوم الدوري، وهي كالآتي: أفضل لاعب، أفضل حارس بالإضافة إلى هداف الدوري.

وأوضح الأنصاري أن اختيار اللاعبين الأفضل في الموسم جاء بناء على الإحصائيات المتنوعة والشاملة التي تقدمها شركة instat، في دراستها التحليلية لمباريات أنديتنا بدوري ناصر بن حمد الممتاز، والتي تعاقد معها الاتحاد في فترة سابقة لتقديم إحصاءات مختلفة عن المنتخبات والأندية الوطنية.

ولفت إلى أن الإحصائيات خلصت إلى اختيار لاعب فريق الرفاع محمد مرهون كأفضل لاعب في دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2021/‏2022، بينما حصل حارس فريق الخالدية سيد شبر علوي على جائزة أفضل حارس في الدوري، كما سيقدم الاتحاد جائزة لهداف الدوري مع مسك ختام المنافسات، إذ يتصدر حاليا لاعب فريق المنامة مهدي عبدالجبار لائحة الهدافين، وسيتحدد الفائز النهائي مع ختام الدوري. وسيتم تكريم النجوم الثلاثة في حفل تتويج دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الحالي 2001/2022.

وذكر الأنصاري أن تخصيص الجوائز للاعبين النجوم يأتي ضمن الخطوات التحفيزية التي ينتهجها الاتحاد البحريني لكرة القدم باستمرار، بما يسهم في التطوير المنشود للمسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وأعرب رئيس لجنة المسابقات في ختام تصريحه عن أمنياته في أن تشكل عودة الجوائز الفردية لمسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، كمؤشر إلى ارتفاع حدة التنافس والإثارة، مثنيا على الأداء المميز الذي قدمته الأندية خلال هذا الموسم وعكس مستوى متطورا ولافتا، سواء على مراكز المقدمة أو المراكز المتأخرة.