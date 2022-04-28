سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى مباراة الرفاع والمحرق

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تقام عند 9.30 من مساء اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الجاري مباراة الجولة 18 لدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك بين ناديي الرفاع والمحرق على استاد البحرين الوطني.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية المباراة، مؤكدًا أن المتابعة المباشرة والاهتمام الواضح من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدوري ناصر بن حمد الممتاز أسهم في تحقيق النجاح الكبير والباهر لدوري سموه الممتاز على جميع الأصعدة، والوصول إلى الأهداف التطويرية التي حددها سموه لكرة القدم البحرينية، وقيادتها إلى مزيد من المكتسبات والنجاحات.

وبين رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم أن المتتبع لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة برعاية الدوري الممتاز يدرك تمامًا أن مبادرة سموه شكلت نقلة نوعية لمسابقة الدوري، ومهدت الطريق الى انطلاقة جديدة وسط منافسة عالية المستوى بين الأندية لنيل اللقب، مثمنًا الدعم الكبير الذي يوليه سموه لكرة القدم البحرينية، والذي أحدث طفرات كبيرة على المستويات الفنية والإدارية.