شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد.. «الغامدي»: نجاح كبير في التحول نحو تنمية بيئية مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد، مع أصدق التمنيات وأخلص الدعوات للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.

وأشاد الغامدي بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، كما تمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة والتنمية الزراعية المستدامة .

وفي الختام دعا " الغامدي " المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ذخراً لأبناء هذا الوطن المعطاء، وأن يديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل سوء .