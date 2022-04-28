شركة stc تصدر تعيينات في عدد من المناصب لديها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة “الاتصالات السعودية”، اليوم، عن تعيينات جديدة في عدد من المناصب.

وشملت التعينات تعيين المهندس رياض بن سعيد معوض رئيساً تنفيذياً لوحدة الاعمال ليتولى ادارة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات والقطاعات الحكومية عبر تقديم خدمات رقمية مبتكرة مباشرة وشراكات استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تضمنت تعيين م. محمد بن عبدالله العبادي رئيساً تنفيذياً لوحدة النواقل والمشغلين ليدير وحدة النواقل عبر تقديم حلول مبتكرة، تعتمد على البنية التحتية وخدمات النواقل، لتكون المملكة محور الربط والاستضافة في المنطقة وتكون الشريك الأمثل لشركات الاتصالات المحلية والدولية وشركات التقنية الرائدة.

وعينت مجموعة stc المهندس معيض بن هويج السلوم رئيساً تنفيذياً لوحدة الأسواق الجديدة ليتولى قيادتها وتوجيه الشركات التابعة الدولية والشركات الشقيقة والتابعة ذات العلاقة نحو المزيد من التطور ودفع عجلة النمو بما يخدم طموح المجموعة.

كما عينت مجموعة stc امين بن فهد الشدي رئيساً تنفيذياً لوحدة العمليات المالية لإدارة الوحدة والتأكد من تطبيق أنظمة حوكمة المجموعة للمضي نحو مسارات صحيحة.

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كما تم تعيين المهندس أحمد بن مسفر الغامدي رئيساً تنفيذياً لوحدة الموارد البشرية لتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب وتنمية قدرات شباب وشابات الوطن بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعيين معتز بن على العنقري رئيساً تنفيذياً لوحدة الاستثمارات لدعم الطموحات الاستثمارية في القطاعات المختلفة ولضمان التميز التشغيلي في كافة مناحي منظومة stc .

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