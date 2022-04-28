محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. عروس تسحب زوجها ليلة زفافه بحزام مربوط حول رقبته مثل الكلب .. ومبرر غريب من العريس حول السبب!

وثق مقطع فيديو انتشر على موقع التيك توك عروس أمريكية تدخل حفل زفافها وهي تسحب زوجها من أصل أفريقي بربطة عنق وهو يزحف أمامها كالكلب .

وظهر الزوج ترا ألكساندر وزوجته ، وهما من جالاتين بولاية تينيسي ، بحزام مربوط حول رقبته في أوائل أبريل في حفل حضره العائلة والأصدقاء ، وكان يؤدي رقصة على صوت الكلب الذري لجورج كلينتون.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأوضح العريس ألكساندر في حديثه إلى الديلي دوت أن الأغنية كانت مزحة داخلية شاركها مع أشقائه ، وأن الحزام المربوط به كان بمثابة إشارة إلى حقيقة أن زوجته “ حصلت عليه أخيرًا ” بعد ست سنوات من المواعدة.

في المقطع ، الذي تمت مشاهدته أكثر من 482 ألف مرة على منصة التواصل الاجتماعي ، ظهر الإسكندر وعروسه يصلان إلى حفل زفافهما.

كانت العروس تمسك حزاماً مربوطًا برقبة الإسكندر ، وسرعان ما نزل العريس إلى الأرض ، حيث بدأ يتصرف مثل الكلاب.

أظهر المشهد الغريب الإسكندر وهو يتبختر على الأرض ، بينما كانت زوجته تدور حوله مرارًا وتكرارًا ، مما أدى إلى انتزاع المقود برفق لتوجيهه في جميع أنحاء الغرفة.

يمكن سماع أفراد الأسرة وهم يهتفون للزوجين ويرقصون بحماس حولهم. وشوهد صبي يرتدي بدلة كريمية وقبعة رعاة البقر يتجول حول الزوجين مبتسمين.

بينما بدا أن كل من في الفيديو يقضون وقتًا رائعًا ، صُدم المشاهدون بالفيديو الغريب .