محمد بن مسعود - الدمام - بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة والمديرية.. جمعية المرأة الساحلية بسيحوت توزع حلويات العيد على الأسر الفقيرة

سيحوت/جمعية المرأة الساحلية:

وزعت جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت اليوم حلويات العيد ل40 اسرة من الاسر الفقيرة و العفيفة بدعم من فاعلي الخير، امتداداً للمشاريع الخيرية التي نفذتها الجمعية منذُ تأسيسها، وذلك بإشراف عام من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة والمديرية.

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و أفادت رئيسة جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، بأن الجمعية نفذت عدة مشاريع خيرية منذُ بدء شهر رمضان لهذا العام، وقالت نسعى من خلال تنفيذ مشاريعنا في ظل الحاجة الملحة والضرورية تلبية الحاجات لأبناء مجتمعنا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا ولرسم البسمة على شفاه الأسر عشية عيد الفطر السعيد.

وشكرت رئيسة جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، كلاً من ، الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، ومكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية سيحوت، لتسهيل عمل الجمعية، ومتابعة كافة المشاريع التي تنفيذها.

كما شكرت باعباد، السلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، لما تقدمه من دعم، وتذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة عمل الجمعية وتنفيذ مشاريعها بنجاح.