محمد بن مسعود - الدمام - مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة تدشن مشروع كسوة العيد والهدايا النقدية للأيتام

دشنت مؤسسة مهرة للتنمية الشاملة في محافظة المهرة، اليوم بمدينة الغيضة مشروع كسوة العيد والهدايا النقدية للأيتام، تحت رعاية المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

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وخلال فعالية التدشين، التي حضرها نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم، والشيخ علي محمد علي رعفيت (مرتاح) قال رئيس المؤسسة الأستاذ سالم بلحاف، إن المشروع في عامه الثاني يأتي استشعارا من المؤسسة بالظروف الصعبة التي يعشيها المواطنين وفي مقدمتهم الأيتام.

وأشار إلى أن المشروع استهدف 50 يتيما ويتيمة، من خلال توزيع كسوة العيد ومبالغ نقدية، لافتا إلى أن هذا المشروع باكورة أنشطة المؤسسة في الموسم الثاني الذي سيتبعه أنشطة في مختلف المجالات خلال الأيام القادمة.

من جانبه أشاد نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سالم سويلم، بدور مؤسسة مهرة وهذه اللفتة الكريمة لشريحة الأيتام.

ودعا الجميع إلى دعم شريحة الأيتام كونها الأضعف وتستحق المساندة لتخفيف معاناتها، مؤكدا أن مكتب الوزارة يقدم التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ المشاريع بالمحافظة.

وعبرت الأسر المستفيدة على شكرها لمؤسسة مهرة، على اللفتة الجميلة لإدخال الفرحة والسرور على أبنائها مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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