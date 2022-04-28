محمد بن مسعود - الدمام - عدن..توقيع إتفاقية بين صندوق صيانة الطرق والجسور وال UNOPS
وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع الاستاذ محمد عثمان أكرم مدير المكتب القطري-لمكتب الأمم المتحدة UNOPS-عمان توقيع اتفاقية.
وتعتبر الاتفاقية بمثابة تعديل لاتفاقية المرحلة الثانية الموقعة سابقا حيث تقضي الاتفاقية الجديدة بتمويل 31مشروع اضافي تستهدف ثمان مدن وهي عدن لحج ابين الضالع تعز المكلا الشحر سيئون.
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وتخصص المنحة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل مشاريع صيانة واعادة تاهيل الطرق في المناطق الحضرية التي تقع ضمن المدن المستهدفة حيث تبلغ إجمالي المشاريع 36مشروع بمافيها (5) مشاريع ضمن الاتفاقية السابقة في عدن لحج تعز مشروع واحد فيما المكلا مشروعين.
الجدير بالذكر أن المشاريع ستنفذ عبر وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة باليمن – في صندوق صيانة الطرق والجسور – المركز الرئيسي – العاصمة المؤقتة عدن التي شكلت خصيصاً لتحقيق هذا الغرض.
صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.
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